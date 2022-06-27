 

10-летний сын Бена Аффлека стал виновником страшного ДТП: Роковая ошибка

27.06.2022, 16:04, Разное
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В последнее время общественность с новой силой заговорила о Бене Аффлеке. Дело в том, что актер недавно вновь сошелся с бывшей возлюбленной Дженифер Лопес. Накануне артисты вновь попали на обложки газет и журналов. Однако на этот раз повод весьма неприятный.

Американские таблоиды сообщили, что в минувшее воскресенье влюбленные звезды решили прокатиться на шикарной спортивной машине, взяв ее на прокат. С собой они взяли 10-летнего сына Аффлека, которому доверили выбор спорткара. Мальчик оказался не промах, а потому его выбор пал на роскошный автомобиль марки Lamborghini. Однако происходящее далее заставило артистов пожалеть о своем решении.

Аффлек совершил роковую ошибку – дал малолетнему отпрыску сесть за руль. Это привело к необратимым последствиям. Так, наследник актера стал виновником аварии. Как только ребенок оказался на водительском сидении, машина покатилась назад и врезалась в стоящую рядом машину марки BMW.

Несмотря на то, что люди не пострадали, а повреждения у машин оказались несильными, ДТП получилось страшное. Страшное в том смысле, что теперь не доглядевшему за сыном артисту придется отвалить огромные деньги за ремонт Lamborghini. Ведь это невероятно дорогая машина, и даже небольшая царапина может обойтись в копеечку. Кроме того, актеру, возможно, придется еще заплатить за ремонт автомобиля, в который въехал его отпрыск. Так что Бен конкретно попал!



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