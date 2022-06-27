 

“Правильно сделал”: издыхающий Розенбаум облизал схватившего украинский флаг предателя Макаревича

27.06.2022, 16:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В беседе музыканта с журналисткой речь зашла о тех артистах, которые уехали из России после начала спецоперации и начали там высказывать свою негативную позицию по отношению к своей родине. Многих из них в народе окрестили предателями. В число таких людей попал и близкий друг Александра Розенбаума – Андрей Макаревич, который еще много лет назад вышел на демонстрацию с украинским флагом.

70-летний музыкант буквально облизал Макаревича, признавшись, что очень его любит, ведь вместе они прошли в жизни многое. Розенбаум уверен, что его друга нельзя назвать предателем, несмотря на подобные разговоры в Сети. Александр Яковлевич подчеркнул, что никогда не позволит себе упрекать товарища в том, что тот мыслит не так, как он сам. Розенбаум не поступил бы также, но он считает, что у Макаревича были на этот счет свои собственные соображения.

“А может, он правильно сделал? А может, он скончался бы от переживаний?” – заступился за друга музыкант, признавшись, что он и сам просто издыхает от ежедневных волнений.

В позициях друзей есть некоторые разночтения, которые они, впрочем, никогда толком не обсуждали. Александр Розенбаум заявил Ксении Собчак, что его отношения с Андреем Макаревичем гораздо выше и они не будут опускаться до того, чтобы выяснять, зачем тот когда-то схватил в руки украинский флаг.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02.22 / «Чё вы меня пугаете? Я вообще-то под пули ходил!»

11.01.22 / Ксения Бородина помогает подписчицам пережить развод

02.02.22 / Создатели продолжения “Секса в большом городе” рассказали об изначальной “судьбе” Стэнфорда Блэтча в сериале

20.02.22 / Петр Порошенко рассказал, как “напугал российскую армию”

11.02.21 / Стенограмма пресс-конференции по итогам консультаций МВФ с Россией

09.05.21 / «Полтава», «Сталинград» и «Битва за Москву»: шведские рокеры поют о русских победах (+видео)

13.12.20 / Вакцина для алкоголиков, сырки от Понасенкова, налог на рост и новая эмблема Росгвардии в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

18.03.22 / Мнение: Почему Путин святой, а я – нет

05.02.21 / Ксения Собчак, Мария Миногарова, Светлана Бондарчук и другие на премьере фильма Ренаты Литвиновой “Северный ветер”

05.01.22 / В Казахстане массовые протесты из-за повышения цены на газ охватили всю страну

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика