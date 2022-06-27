Скандалы: Образ жизни Петра Авена

Коллекционер, меценат и фанат «Спартака»

Бывший член совета директоров «Альфа-Групп» Петр Авен успел побыть министром внешних экономических связей, заработать несколько миллиардов долларов и собрать крупнейшую частную коллекцию русского искусства. Родившийся «в коммуналке без воды» бизнесмен уверяет, что деньги дают свободу. Кроме того, он больше двух десятков лет не обращал внимания на ценники, за свою жизнь не прочитал ни одной бизнес-книги и однажды пытался купить любимый «Спартак».

О принципах жизни и необычных привычках Петра Авена — в материале журнала «Компания».

Коллекционная гордость

Петр Авен владеет самой крупной в мире частной коллекцией русского искусства. В нее по большей части входят картины художников конца XIX — первой половины XX века: Кузьмы Петрова-Водкина, Петра Кончаловского, Аристарха Лентулова, Василия Кандинского, Бориса Кустодиева и других.

Авен рассказывал, что с раннего детства любил «что-то собирать, упорядочивать»: коллекционировал марки, собирал модели автомобилей и самолетов. После школы он все это продал, желая заняться коллекционированием чего-то более серьезного. Бизнесмен вспоминал, что у друзей дома была коллекция картин. «И мне было жалко, что у нас их нет», — говорил он.

Еще в 16 лет Авен стал завсегдатаем воскресных показов в доме у вдовы художника Роберта Фалька. Однако он смог утолить страсть к искусству только в 1990-е. Первую картину купил в 1993 году — натюрморт Павла Кузнецова 1920-х годов. Он обошелся бизнесмену всего в $5 тыс.

Бизнесмен отмечал, что «просто так не покупал» и хорошо понимал, что ему нужно. Однако за всю жизнь совершил две ошибки, купив пару фальшивых работ Кузьмы Петрова-Водкина и Натана Альтмана. «Я их оставил как памятник своей глупости», — рассказывал он. Однажды он купил фальшивую работу Зинаиды Серебряковой, но смог ее вернуть.

Сейчас коллекция Авена стоит не меньше $500 млн, однако западная пресса приводила и более внушительные оценки — вплоть до $2 млрд. Одно из самых дорогих полотен коллекции — «Эскиз к импровизации № 8» Василия Кандинского, купленный миллиардером за $23 млн в 2012 году.

Минимальный комфорт

В одном из интервью Авен признался, что в последний раз смотрел на ценники в середине 90-х, и рассказал о своей привычке летать частными самолетами. При этом бизнесмен уверял, что не боялся этого потерять. Между тем ему достаточного минимального уровня комфорта: «квартира с горячей водой в не очень загазованном районе и чистая, свежая одежда».

Такая позиция может объясняться тем, что Авен, по его собственным словам, «родился в коммуналке без горячей воды, куда мама носила дрова, чтобы растопить титан».

Он отмечал, что людям очень интересно взглянуть на мир миллионеров, который якобы прячется за стеклом. По мнению Авена, за стеклом прячутся иллюзии: «Еда та же самая. В ресторанах соотношение цена-качество совершенно неадекватное». При этом Авен считает, что «деньги дают свободу». «Это единственное, зачем они нужны», — заявлял он.

«Классическая» музыка

По воспоминаниям Авена, в детстве его «совершенно не погружали в мир классической музыки», а впервые он побывал на концерте симфонической музыки лишь несколько лет назад. Бизнесмен предпочитает классику другого рода: The Beatles, The Rolling Stones, Uriah Heep, Deep Purple.

Во время учебы в МГУ он создал студенческий музыкальный клуб «Звуковая дорожка», который просуществовал чуть более двух лет. Уже позже вместе со своим партнером Михаилом Фридманом он организовывал в России гастроли нескольких западных музыкантов: Тины Тернер, Элтона Джона, Стинга, Пола Маккартни и других.

Охота и «Спартак»

СМИ называли Авена хорошим горнолыжником, теннисистом и любителем охоты. Он долгое время болеет за «Спартак».

В 2016 году Авен рассказал, как в 2014-м хотел купить половину от всех акций этого футбольного клуба. По его словам, стороны почти договорились с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном, но сделка в последний момент не состоялась, поскольку Авен не смог найти ответа на вопрос о финансировании клуба в том случае, если он не сможет помогать ему.

Кроме того, он входит в совет попечителей Фонда поддержки олимпийцев России.

Книги о знакомых и великих

Петр Авен любит не только расставлять книги с автографами знаменитых русских писателей на полках у себя дома, но и писать их. В 2017 году он опубликовал одну из самых известных своих книг — «Время Березовского». С опальным олигархом Авена в 1975 году познакомил Леонид Богуславский, аспирант отца Авена, профессора и члена-корреспондента АН СССР.

До этого он выпустил сборник интервью о Егоре Гайдаре, которые взял вместе с Альфредом Кохом. С Гайдаром Авен познакомился в конце аспирантуры. Он называл его более продвинутым в экономических реформах и отмечал, что тот фантастически хорошо знал русскую историю, был более интегрирован в советскую жизнь и умел выпить. «Одна из вещей, которая меня поразила, — он легко мог выпить бутылку водки. Такое мужицкое, крепкое начало», — писал Авен.

Хитрость и временами доброта

Петр Авен, в отличие от многих своих молодых зарубежных коллег, не следит за современными направлениями в менеджменте и за свою жизнь не прочитал ни одной бизнес-книги. Лекции по менеджменту ему неинтересны, а разговаривать на эту тему — скучно.

Для бизнесмена деньги не являются определяющим стимулом. Лучший мотиватор в бизнесе, на его взгляд, — это достижения, которые не измеряются деньгами. Они, конечно, оценивают эффективность работы, однако есть и другие мотивирующие идеалы и амбиции, считает Авен. У него амбиции связаны со строительством большой инфраструктуры, которая способна зарабатывать деньги.

Для того чтобы быть успешным в бизнесе, нужен большой набор разных качеств и желаний, уверен Авен. Он говорил, что в бизнесе нужно хорошо понимать жизнь и в этом смысле быть в какой-то степени хитрым. Но еще важно быть смелым, честным и иногда добрым.

Алина Чупанова

Оригинал материала: “Компания”