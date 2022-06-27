В новой версии мультфильма Чип и Дейл станут гомосексуалистами, а Гайка будет представлять «третий гендер»

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27.06.2022, 15:57, Разное
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Студия Disney анонсировала новый сезон популярного анимационного сериала «Чип и Дейл», который должен выйти в начале 2023 года.

В обновлённую версию мультфильма будут внесены значительные изменения – бурундуки Чип и Дейл официально станут гомосексуальной парой, а мышь Гайка поменяет гендер и будет идентифицировать себя как «оно».

– Первая версия сериала cнималась в совершенно другую эпоху, когда общество и государство сильно ограничивало права представителей сексуальных меньшинств. Сейчас мы преодолели эти стереотипы и наш долг как представителей киноиндустрии, воспитывать подрастающее поколение в духе уважения к многообразию, – заявил режиссёр Акива Шаффер.

В мультфильме выделят квоту и на гетеросексуальных персонажей. Толстопуз, крыса Капоне и Нортон Нимул будут олицетворять белых мужчин традиционной сексуальной ориентации.

Как стало известно, в ближайшее время Disney объявит о начале съёмок «обновлённых версий» и других анимационных сериалов, в том числе таких популярных картин как «Чёрный плащ», «Тимон и Пумба» и «Утиные истории».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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