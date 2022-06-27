 

Прием всего трех грамм омега-3 жирных кислот в сутки способствует снижению кровяного давления

27.06.2022, 15:50, Разное
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В журнале Journal of the American Heart Association появилась статья, описывающая связь между артериальным давлением и употреблением омега-3 жирных кислот. Подробности исследований оказались достаточно интересными.

В процессе научной работы специалисты проанализировали данные 71 клинического исследования, что и позволило определить наличие связи между употреблением омега-3 и снижением давления. В эксперименте рассматривали влияние добавки на взрослых людей (18 лет и старше).

В результате удалось подтвердить, что регулярное употребление омега-3 способствует снижению артериального давления на 2 мм рт. Ст. Рекомендуется принимать не более трех грамм добавки в сутки для достижения описанного эффекта.



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