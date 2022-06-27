 

IKEA в России начала распродажу среди своих сотрудников

27.06.2022, 15:37, Новости дня
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Российская часть IKEA разрешила своим сотрудникам приобретать товары в магазинах сети, для остальных будет проведена онлайн-распродажа через несколько дней.

«Сейчас возможность совершить покупку непосредственно в магазине предоставлена исключительно сотрудникам ИКЕА. Товары ИКЕА станут доступны всем для покупки на сайте IKEA.ru через несколько дней. Продажи в магазинах ИКЕА осуществляться не будут», – сообщается на сайте ритейлера.

Напомним, шведская компания IKEA ранее заявила, что продаст четыре фабрики в РФ и оставит розничный бизнес в стране на паузе. Компания также сообщила, что планирует организовать распродажу товаров с российских складов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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