IKEA в России начала распродажу среди своих сотрудников

Российская часть IKEA разрешила своим сотрудникам приобретать товары в магазинах сети, для остальных будет проведена онлайн-распродажа через несколько дней.

«Сейчас возможность совершить покупку непосредственно в магазине предоставлена исключительно сотрудникам ИКЕА. Товары ИКЕА станут доступны всем для покупки на сайте IKEA.ru через несколько дней. Продажи в магазинах ИКЕА осуществляться не будут», – сообщается на сайте ритейлера.

Напомним, шведская компания IKEA ранее заявила, что продаст четыре фабрики в РФ и оставит розничный бизнес в стране на паузе. Компания также сообщила, что планирует организовать распродажу товаров с российских складов.

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