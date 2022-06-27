 

Украина приостановила действие соглашений с Россией в сфере ядерной безопасности

27.06.2022, 15:37, Новости дня
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Украина приостанавливает действие ряда соглашений с Россией в сфере ядерной безопасности, сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

«Государственная инспекция ядерного регулирования Украины прекращает действие международных договоров, касающихся сотрудничества стран в сфере ядерной безопасности», – говорится в сообщении на странице инспекции в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), передает ТАСС.

Украина прекращает действие соглашения об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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