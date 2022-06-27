Прилучный стал мужем Зепюр Брутян

Кольцо на пальце Павла Прилучного все-таки есть. Зепюр Брутян теперь Прилучная.

Запутанная история любви распутала свой клубок. Актер держал интригу даже для своих поклонников. Сначала фанаты ждали воссоединения Агаты Муцениеце и Прилучного. Потом ждали логического завершения романа Карпович и Павла.

Но «мажор» умеет удивить.

В последние дни мая Павел Прилучный периодически начал публиковать фото с красивой незнакомкой. Её личность выяснилась достаточно быстро, ею оказалась 26-летняя актриса Зепюр Брютян. Вскоре выяснилось, что их объединила одна съёмочная площадка.

В прошлом месяце интернет облетела новость, что Прилучный и Брутян поженились в кругу близких. После чего пара намекнула, что это не более чем пиар-ход для рейтингов сериала «В клетке».

Однако, как сообщается во множестве Telegram-каналов, брак влюблённых настоящий. Прилучный больше не скрывает наличие кольца на безымянном пальце, а девушка поменяла фамилию.

Источник: ctnews.ru