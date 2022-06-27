Щипцы лучше, чем фен. Какие секреты помогают обладательницам тонких волос

Обладательницам тонких от природы волос приходится несладко, ведь им нужно тратить немало времени на укладку, чтобы придать своей прическе дополнительную густоту и объем. Но есть несколько полезных секретов, которые облегчат уход за тонкими локонами.

Завивайте локоны щипцами

Тонкие волосы плохо держат форму и выглядят плоскими после сушки феном или завивания на бигуди. И если вы хотите сделать упругие локоны, то используйте щипцы или стайлер с подогревом.

Всегда используйте фен

Тонкие волосы нельзя оставлять влажными на длительное время. Ведь от этого они становятся более хрупкими и ломкими. Поэтому обязательно сушите волосы сразу после душа. Но перед этим наносите на локоны термозащитное средство. Во время сушки устанавливайте низкую температуру, так как горячий воздух вреден для тонких и ослабленных волос.

Периодически используйте осветляющий шампунь

Чтобы тонкие локоны выглядели более пышными и объемными, используйте осветляющий шампунь раз в неделю. Он удалит весь жир с корней, который утяжеляет волосы. Также не злоупотребляйте муссами, лаками и другими средствами для укладки. Из-за них волосы становятся более тяжелыми, что усугубляет ситуацию.

Носите волосы распущенными

Да, если у вас тонкие или ослабленные волосы, то тугие хвостики и пучки добавят вам проблем. Любое сильное натяжение прядей, скорее всего, приведет к их ломкости и появлению секущихся кончиков. Если вы хотите, чтобы ваши волосы были более густыми, очень важно, носить их распущенными. Если же вы не можете жить без хвостиков и пучков, то меняйте их расположение. К примеру, если вы сделали сегодня высокий пучок, то завтра уберите волосы в низкий. Это поможет снизить нагрузку на определенный участок волос.

Следите, чтобы волосы не запутывались

Если вы позволите своим тонким волосам запутаться, то они обязательно обломаются, либо во время расчесывания они вырвутся вместе с корнем. Как этого избежать? Расчесывайте волосы как можно чаще и обязательно используйте кондиционер, который помогает распутывать пряди. Также не лишним будет приобрести силиконовую расческу. Она не травмирует локоны, что предотвращает их ломкость.

Периодически делайте начес

Легкий начес всегда придает дополнительный объем тонким волосам. И если хотите, чтобы ваша прическа выглядела максимально пышной, то нанесите на локоны текстурирующий спрей, а затем немного приподнимите их у корней с помощью щетки. Не забудьте зафиксировать результат лаком.