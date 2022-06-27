 

Володин призвал проводить курсы повышения квалификации только в ведущих вузах

27.06.2022, 14:40, Разное
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Председатель Госдумы отметил, что сегодня повышение квалификации и аттестация отданы на откуп небольшим частным организациям. Кроме печати у таких контор ничего нет, констатировал спикер.

По мнению Володина, повышением квалификации специалистов должны заниматься ведущие вузы, которые дорожат своим именем. Это позволит повысить качество образования, считает он.

“У нас есть ведущие вузы на каждом направлении: в юриспруденции, медицине, сельском хозяйстве и так далее. Кто мешает взять и отдать этим вузам вопрос проведения аттестации?” – сказал спикер.

Он указал на необходимость правительственного законопроекта по этому вопросы. Это снимет многие вопросы, добавил Володин.

Предложение спикера поддержал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Вопросы аттестации конкретных специалистов проработают со всеми профильными ведомствами, сообщил он.

Ранее Володин призвал изменить систему высшего образования и использовать лучшие практики СССР и царской России.



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