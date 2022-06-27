 

Пойманный после убийства агрессивного алкаша Розенбаум по уши вляпался: На 15 лет и уехал

27.06.2022, 14:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Кажется, что народный артист России – не из тех людей, кто любит влипнуть в громкий скандал. Но такие истории в его жизни, как оказалось, все-таки были, просто не все о них знают. На днях вышел новый выпуск шоу “Осторожно: Собчак”, в котором скандально известная журналистка смогла поймать Александра Розенбаума на горячем, узнав у него подробности о неприятной и даже криминальной истории.

Как оказалось, очень давно артист оказался свидетелем разборки между другом из его компании и агрессивным алкашом. Дело было на лавочке на улице: к музыканту и его друзьям подошел подвыпивший мужчина, который стал назойливо приставать к компании и даже осыпать ее оскорблениями. В итоге все закончилось трагически: его подвыпивший друг Сережа надел на приставучего незнакомца тяжелую урну.

“И человек погиб. Ну, поэтому на 15 лет и уехал”, – поведал о судьбе своего приятеля Александр Розенбаум.

Да, и сам певец тогда по уши вляпался. По словам Ксении Собчак, музыкант и сам едва не сел в тюрьму после того случая на лавочке. Но, к его счастью, все обошлось. Журналистку, кстати, заинтересовал тот факт, что сам артист, говоря об этой трагедии, заявил, что мужчина сам виноват в том, что умер.

“Да, он сам достал себя. Ну, вы встречали таких людей, которые получают по морде, когда нарываются. Они ищут приключений просто везде и сами на это налетают. В данном случае реакция была тяжелая”, – объяснил свою точку зрения Александр Розенбаум.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06.21 / Чтобы не тратить драгоценное время: стрижки, для которых не требуется укладка

24.04.22 / Мнение: Цензура нон-стоп

21.05.22 / Эксперт: «Наиболее вероятным преемником патриарха Кирилла является Анатолий Вассерман»

03.07.20 / Мнение: Супругам-адвокатам МакКлоски предъявили обвинения за защиту своего дома

07.12.21 / 32 136 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки

20.03.22 / Гармоничная женщина: какая она и по каким законам живет та, которая не считает себя совершенством, но всем вокруг кажется такой

23.05.21 / Как самостоятельно подстричь или подровнять себе челку дома. Следуем простой инструкции

27.05.22 / Намеренное затягивание людей в ЛГБТ-сообщество ведёт США к демографическому коллапсу

11.06.21 / Синхронное плавание: новые фото Джиджи Хадид с дочерью в одинаковых купальниках

01.08.20 / Дочь Сергея Бодрова-младшего вышла замуж

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика