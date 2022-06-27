Найдены новые признаки прогрессирования рака печени

Открыты новые признаки развития рака печени. Исследования проводили специалисты из Сингапура. Они тщательно подошли к анализу процессов, которые происходят в организме во время прогрессирования онкологии.

Уже известно, что рак печени растет за счет ангиогенеза – процесса, при котором ткани онкологии питаются кислородом и питательными веществами, впитываемыми из других тканей. Также была открыта связь между клетками рака печени и эндотелиальными клетками. Это способствует появлению макрофагов, создающих благоприятные условия для прогрессирования рака.

Полученные данные помогут в будущем разработать эффективные методы терапии рака печени и лучше понять особенности его возникновения и прогрессирования.