 

Чем пылесос дрессировать, не лучше ль веником махать

27.06.2022, 14:20, Разное
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Житель города Саратова умоляет приобрести его подержанный пылесос на запчасти либо «для дрессировки». С запчастями-то все ясно, а чем таким продавец предлагает заняться с неодушевленным предметом в процессе той самой дрессуры? Будь он домашним питомцем, можно было бы обучить несчастный агрегат каким-то действиям и выработать, а потом закрепить условные рефлексы и навыки.

Насчет условных рефлексов — это вряд ли, а вот навыки у домашнего помощника должны быть по умолчанию. Как ни странно, налаживать с пылесосом дружеские отношения обычно никому и в голову не приходит. Только продается-то не обычный механизм, а шедевр китайской технической мысли. Да-да! Робот-пылесос, в который заложена нейросеть. Наверняка он обладает какими-то зачатками знаний и умений.

Этот же экземпляр оказался нежным и капризным. Хозяин не выдержал его фокусов и решил избавиться от бедняги, как от непослушного животного, и разместил странное объявление на сайте «Авито». Пользователь с ником loading, что в английском языке означает «погрузка», сообщает будущим покупателям животрепещущую историю жизни пылесоса на его жилплощади, которую тому было предписано убирать.

Владелец признается, что с умным устройством у него отношения, мягко говоря, не сложились. Купил он пылесос еще в январе, правда не объясняет где. Но поскольку буквально через месяц в нем полетела плата, а возвращать и приобретать новый пользователю показалось невыгодно, то в голову приходит лишь одно: покупка была сделана за пределами родной страны, скорее всего в Китае.

Тогда решил loading пойти более заковыристым путем и заказал новую плату, понятно, в Китае. Сам вставлять, к счастью, не стал и утащил пылесос в сервис. Думается, не стоит объяснять, в какие умелые ручки могла попасть электронная начинка агрегата.

По словам продавца, теперь тот в начале уборки «пылесосит как ошпаренный», а потом способен ни с того ни с сего заглохнуть. Если его снова включить, жалуется на «ужасное магнитное поле» и просто умоляет хозяина перенести его куда-то «в безопасное место». Тот, видимо, опытным путем определил, что такие места в квартире напрочь отсутствуют, и слезно просит посетителей «Авито»:

«Больше капризов, чем уборки. Надоел. Заберите его на запчасти или для дрессировки. В комплекте коробка и доки. Моющие принадлежности, по-моему, даже не распаковывались. Уж точно не применялись. Возможен торг. Предлагайте цену».

Сам же владелец оценивает своего капризулю в 11 тысяч рублей. Хотелось бы узнать результат продажи, поскольку для запчастей такая цена великовата, а с дрессировкой покупателя ждет столько мучений, что проще ему самому взять в руки веник и швабру — никакое магнитное поле точно мешать не будет.

Источники информации и картинок: sarnovosti.ru,  genekinfoblog.wordpress.com, smartik.ru

Ненадежный источник: РИА Fognews



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