Российский офицер пожертвовал собой в Украине для удержания рубежа

Подразделение под командованием старшего лейтенанта Александра Попова прикрывало позиции российских войск, прорвать которые пытались превосходившие по численности украинские радикалы.

Националисты вели непрерывный огонь, но взвод Попова заставил боевиков остановить наступление и отойти. Однако радикалы получили подкрепление, вновь пошли в атаку, планировали окружить наших военных, передает Первый канал.

Несмотря на то, что Александр Попов был дважды ранен, он продолжал руководить бойцами. Благодаря его профессионализму, смелости и решительности удалось отбить атаки противника и не допустить прорыва оборонительных рубежей.

За героизм, мужество и отвагу старший лейтенант Александр Попов посмертно удостоен звания Герой России.

Ранее звания Героя РФ посмертно был удостоен доброволец спецоперации летчик Канамат Боташев. Боташев погиб при выполнении боевой задачи в небе над Донбассом в мае 2022 года. Он получил запрос от штурмовой группы, заблокированной силами противника, и решил провести атаку на сверхмалой высоте. Летчик нанес удар по ВСУ, что помогло группе выйти из окружения.

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