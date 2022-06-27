 

Российский офицер пожертвовал собой в Украине для удержания рубежа

27.06.2022, 14:15, Новости дня
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Подразделение под командованием старшего лейтенанта Александра Попова прикрывало позиции российских войск, прорвать которые пытались превосходившие по численности украинские радикалы.

Националисты вели непрерывный огонь, но взвод Попова заставил боевиков остановить наступление и отойти. Однако радикалы получили подкрепление, вновь пошли в атаку, планировали окружить наших военных, передает Первый канал.

Несмотря на то, что Александр Попов был дважды ранен, он продолжал руководить бойцами. Благодаря его профессионализму, смелости и решительности удалось отбить атаки противника и не допустить прорыва оборонительных рубежей.

За героизм, мужество и отвагу старший лейтенант Александр Попов посмертно удостоен звания Герой России.

Ранее звания Героя РФ посмертно был удостоен доброволец спецоперации летчик Канамат Боташев. Боташев погиб при выполнении боевой задачи в небе над Донбассом в мае 2022 года. Он получил запрос от штурмовой группы, заблокированной силами противника, и решил провести атаку на сверхмалой высоте. Летчик нанес удар по ВСУ, что помогло группе выйти из окружения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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