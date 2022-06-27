Страны G7 заявили о намерении отрезать Россию от мировых рынков

Страны G7 будут отрезать Россию от участия в мировых рынках, ограничивать ее доходы, в том числе от золота, говорится в совместном заявлении лидеров «Большой семерки».

«Мы будем продолжать изучать новые пути для изоляции РФ от участия в мировых рынках и для пресечения уклонения (от санкций). Мы решительно настроены сократить доходы России, в том числе от золота. Мы также будем продолжать бороться с уклонением (от санкций) и деятельностью по их восполнению», – приводит заявление РИА «Новости».

Также лидеры «большй семерки» заявили о намерении продолжать вводить адресные санкции против Росссии из-за спецоперации на Украине.

Напомним, саммит G7 проходит в Германии 26–28 июня. В рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.

Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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