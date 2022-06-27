Газманов разодрал американский флаг на концерте в Воронеже

Газманов на сцене Воронежа разодрал флаг американского государства. Об этом в своих мессенджерах пояснила его супруга.

Выступление был в самом разгаре, когда Газманов внезапно прервался. Публика и певец услышали странный звук, после которого флаг РФ стал падать, и на этом месте начал развиваться флаг США.

Рассердившись, певец взобрался на высоту около десяти метров, чтобы вернуть флаг на законное место. Когда артист вернулся на сцену, в руках нёс то самое знамя США. На сцене зрительного зала он начал рвать его. Певец акцентировал внимание на том, что во время его концертов в залах будут развиваться только флаги РФ.

Олег Газманов посоветовал всем, кого не устраивает жизнь в России, собирать вещи и ехать в Америку.

Этим происшествием поделилась со своими подписчиками супруга певца Марина Газманова. Позже ситуация прояснилась, и виновные были найдены. Спровоцировал эту ситуацию работник концертного зала. Знание механизмов подъема флагов помогло ему организовать конфликтное происшествие, чем он вызвал бурю негодования артиста и зрителей.

Источник: ctnews.ru