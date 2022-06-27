1/8 финала КВН пройдет без Александра Маслякова

На официальном сайте Клуба Веселых и Находчивых появилось сообщение о смене ведущего. Несколько игр финала Высшей лиги проведут Валдис Пельш и Вадим Галыгин.

Александр Масляков, основатель Клуба Веселых и Находчивых, восстанавливается после болезни. Коронавирус пошатнул здоровье популярного 80-летнего телеведущего. Александр Масляков проходит реабилитацию и временно не может проводить игры.

Вадим Галыгин с КВН знаком не понаслышке. В 2001 команда БГУ, в которой состоял известный белорусский ведущий, стала чемпионом Лиги. Предложение провести игру стало для Вадима Галыгина неожиданным, но приятным. Шоумен, не раздумывая, его принял.

Еще одну игру проведет Валдис Пельш – бессменный ведущий передачи «Угадай мелодию». Его кандидатура рассматривалась давно. Шоумен несколько раз «сидел» в жюри вместе с Дмитрием Нагиевым, Юлием Гусманом, Леонидом Ярмольником и Константином Эрнстом.

В 1/8 финала примет участие 5 команд. Игра будет проходить в центре «Планета КВН». За титул будут бороться команды: «Иван Иванов» (Москва), «Столик» (Новосибирская область, Чулым), «Поэтессы (Санкт-Петербург), «Полуостров» (Симферополь) и «Город N» (Челябинск).

Источник: www.belarus.kp.ru