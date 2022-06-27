Екатерина Гордон жестко ответила Собчак

Екатерина Гордон нелицеприятно высказалась о Собчак. Это была реакция на недавнее упоминание о ней в публикации Ксении Собчак в социальных сетях.

Известный звездный юрист не смогла сдержать своё негодование. Собчак в своей манере затронула Гордон, при написании очередного поста в своих социальных сетях. Юрист довольно жестко объяснила, что информация, преподнесенная бывшей светской львицей, не имеет никакого отношения к правде.

Ксения Собчак указала, что Екатерина Гордон является членом так называемого «клана» Громова. «… Это вброс, и он не имеет какого-либо подтверждения», – подчеркнула Гордон.

В своём ответном сообщении юрист не смогла сдержать эмоции и довольно оскорбительно высказалась в сторону Собчак. Также она посоветовала журналистке перестать удерживать под собой два стула и обвинила её в «удобном молчании».

«…вами брезгует даже оппозиция…», – в очередной раз попыталась задеть ведущую Екатерина Гордон.

Источник: www.pravda.ru