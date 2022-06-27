Москва с 1 июля вводит QR-коды из-за пандемии обезьяньей оспы

Власти Москвы объявили о возвращении с 1 июля системы QR-кодов для перемещения по городу, ранее испытанной во время распространения COVID-19.

На этот раз причиной стала мировая пандемия оспы обезьян – смертельно опасного заболевания, которое вскоре может добраться и до столицы.

В мэрии объяснили, что если ситуация будет развиваться по худшему сценарию, избежать завоза болезни из России в Москву не удастся. Учитывая, что QR-коды уже помогли победить пандемию коронавируса и доказали свою эффективность, на этот раз следует ввести их заранее.

– Все требуемые технологии, процедуры и оборудование уже были испытаны, отлажены, где надо – скорректированы. Готовая и обкатана целая система, которая, вероятно, пригодится ещё не раз, – цитируют московские издания пресс-службу мэрии.

Пока неизвестно, будут ли вновь требовать ношение средств индивидуальной защиты. Доктор Мясников, комментируя этот вопрос, заявил о существовании научных аргументов как «за», так и «против» масок, и предложил оставить окончательное решение за властями.

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