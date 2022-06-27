“Не мешает нашим чувствам”: 58-летняя Лолита показала молоденького любимого

Лето в самом разгаре, так что и знаменитая певица решила насладиться отдыхом, тем более у нее целых десять дней отпуска! 13 июня она сообщила поклонникам, что отправляется в Болгарию, где на все лето разместила свою семью – маму и дочку. Лолита Милявская посчитала, что именно там им будет спокойно.

Насчет спокойствия 58-летняя звезда, кажется, не соврала. Она вместе с родственниками разместилась в домике в сельской местности, где по дорогам гуляют козы, а на территории дома растут клумбы, которые, кстати, певица даже сама подравнивала секатором! Как оказалось, артистка ждала встречи не только со своими близкими людьми.

В Болгарии ее ждал любимый пес по кличке Боцман, которого она показала фанатам и обласкала добрыми словами у всех на виду в своем микроблоге. Певица призналась, что из-за своей занятости видится с питомцем очень редко. “Но это не мешает нашим чувствам”, – разоткровенничалась исполнительница хита “На Титанике”. По ее словам, Боцман “прибился” к ней в трехмесячном возрасте, а в мае ему будет четыре года – он пока еще молодой пес.

Ну, а теперь, когда отпуск Лолиты Милявской подошел к концу, ей приходится прощаться с родней и любимым животным. Как оказалось, пес прекрасно чувствует приближение разлуки и, видя в руках хозяйки чемоданы, начинает от нее убегать – потому что не любит прощаться.

“Но главное, он знает, что я его не брошу”, – отметила Лолита Милявская в своем микроблоге.