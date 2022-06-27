Ученые открыли новую причину развития болезни Альцгеймера

В научном журнале Nature Neuroscience специалисты из Соединенных Штатов Америки опубликовали результаты своей новой исследовательской работы. Они выяснили, что развитию болезни Альцгеймера способствует нарушение механизма утилизации клеточного мусора в мозге.

Эксперты из Нью-Йоркского университета воспользовались образцами мозга мышей, обладающих повышенным риском развития болезни Альцгеймера, и клетками мозговых структур людей.

Это помогло выяснить, что болезнь Альцгеймера развивается не только из-за скопления бета-амилоидных бляшек. Способствует возникновению и неправильная работа кислотных ферментов, которые выполняют расщепление клеточного мусора в мозге.