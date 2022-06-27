 

Ученые открыли новую причину развития болезни Альцгеймера

27.06.2022, 13:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В научном журнале Nature Neuroscience специалисты из Соединенных Штатов Америки опубликовали результаты своей новой исследовательской работы. Они выяснили, что развитию болезни Альцгеймера способствует нарушение механизма утилизации клеточного мусора в мозге.

Эксперты из Нью-Йоркского университета воспользовались образцами мозга мышей, обладающих повышенным риском развития болезни Альцгеймера, и клетками мозговых структур людей.

Это помогло выяснить, что болезнь Альцгеймера развивается не только из-за скопления бета-амилоидных бляшек. Способствует возникновению и неправильная работа кислотных ферментов, которые выполняют расщепление клеточного мусора в мозге.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01.21 / Евгений Пригожин пообещал выплатить штрафы за всех задержанных на акциях 31 января

24.05.21 / Илон Маск потребовал немедленно освободить своего сына

16.07.21 / Наоми Кэмпбелл опубликовала новое фото дочери по особенному поводу

16.12.21 / Что происходит с организмом человека после 40 лет – к этому нужно быть готовым каждому

28.03.22 / Мнение: Новые Гвардейцы

13.04.22 / Мнение: Пояс бедности в США, как в Германии экономят воду и рост пенсионного возраста во Франции

16.11.20 / В блейзере Zara и колье в честь детей: Кейт Миддлтон записала видеообращение о выставке Hold Still

09.06.22 / Не измена, а верность – Личное мнение

06.05.22 / Чуть не продали – Личное мнение

15.09.20 / Скандалы: «Опознал убийцу по глазам»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика