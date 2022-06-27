В Кремле не согласились с утверждением о наступившем «дефолте»

В Кремле не согласны с утверждением о якобы наступившем «дефолте» России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, не согласны», – ответил Песков на соответствующий вопрос РИА «Новости».

Ранее агентство Bloomberg заявило, что в РФ якобы произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам, который «мало беспокоит россиян».

Напомним, Bloomberg указывало на уникальную ситуацию, при которой у страны есть средства и желание платить, однако введенные Западом санкции отняли у нее эту возможность.

В мае СМИ сообщили, что американский Минфин аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга России. Однако даже сам Минфин США признает, что наступление технического дефолта в России не изменит в корне ситуацию, так как страна в условиях санкций все равно не имеет доступ к мировому рынку капитала

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