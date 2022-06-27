 

«Единая Россия» доставила в Херсон 280 тонн гуманитарной помощи

27.06.2022, 12:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Гуманитарный центр «Единой России», который работает в Херсоне с начала июня, помог 20 тыс. человек и раздал более 280 тонн продуктов.

Люди получают продуктовые пакеты, медикаменты, а также имеют право на медицинскую или юридическую консультации. В центре организованы досуговые группы для детей разных возрастов. А для маломобильных жителей доступны обращения в интернете. Через специальный чатбот можно оформить заявку на адресную помощь продуктами или медикаментами, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«Мы вышли на системную работу. Если изначально центр работал лишь на ресурсах наших волонтеров, которые приехали в Херсон из разных регионов России, то теперь очень здорово нам помогают местные жители, в том числе автоволонтеры. Благодаря им мы можем оперативнее отрабатывать заявки, поступающие от маломобильных жителей Херсона. В городе и по области много одиноких стариков и инвалидов, о которых некому позаботиться. О них нам сообщают родственники, которые проживают далеко и не могут к ним приехать, или неравнодушные соседи. Ни одно обращение из виду не упускаем. По Херсону сразу берем в работу, а по населенным пунктам составляем списки. И как только туда направляется гуманитарный конвой, одновременно с общей помощью жителям отрабатываем и адресные заявки», – рассказал депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич.

Гуманитарная помощь в населенные пункты Херсонской и Николаевской областей осуществляется при содействии Росгвардии, МЧС, Минобороны. Это не только продукты, но также овощи и фрукты, средства гигиены, детское питание, одежда, памперсы, бытовая химия, медикаменты.

Накануне гуманитарные наборы получили жители таких населенных пунктов как Новоалександровка, Бальтазаровка и Новопавловка. В Николаевской области помощь доставили в Баратовку и Снигиревку.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» оказала помощь геронтологическому пансионату в Херсонской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04.21 / Полиция начала проверку сообщений о поддельной справке на оружие журналиста Пивоварова

16.12.20 / Баллистическая ракета «Сармат» заступит на боевое дежурство в 2022 году

24.12.20 / Названы сроки передачи флоту носителя «Посейдонов» АПЛ «Белгород»

25.08.21 / На фоне выхода из кризиса цены на нефть выросли в три раза, на газ – превысили исторический максимум – СМИ

09.06.21 / Зеленский и Трюдо скоординировали позиции накануне саммитов G7 и НАТО – ОПУ

22.04.21 / В Минтруд поступило предложение о продлении майских праздников

13.10.21 / Ярославский заявил, что аэропорт в Днепре реально построить к концу 2022 года

06.07.21 / В Раде предложили вернуть звание Героя Украины Бандере и Шухевичу

17.07.20 / Болтон заявил о возможности «остановить» «Северный поток – 2»

16.06.21 / За нарисованный маркером автопортрет Курта Кобейна заплатили свыше $281 тыс.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика