«Единая Россия» доставила в Херсон 280 тонн гуманитарной помощи

Гуманитарный центр «Единой России», который работает в Херсоне с начала июня, помог 20 тыс. человек и раздал более 280 тонн продуктов.

Люди получают продуктовые пакеты, медикаменты, а также имеют право на медицинскую или юридическую консультации. В центре организованы досуговые группы для детей разных возрастов. А для маломобильных жителей доступны обращения в интернете. Через специальный чатбот можно оформить заявку на адресную помощь продуктами или медикаментами, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«Мы вышли на системную работу. Если изначально центр работал лишь на ресурсах наших волонтеров, которые приехали в Херсон из разных регионов России, то теперь очень здорово нам помогают местные жители, в том числе автоволонтеры. Благодаря им мы можем оперативнее отрабатывать заявки, поступающие от маломобильных жителей Херсона. В городе и по области много одиноких стариков и инвалидов, о которых некому позаботиться. О них нам сообщают родственники, которые проживают далеко и не могут к ним приехать, или неравнодушные соседи. Ни одно обращение из виду не упускаем. По Херсону сразу берем в работу, а по населенным пунктам составляем списки. И как только туда направляется гуманитарный конвой, одновременно с общей помощью жителям отрабатываем и адресные заявки», – рассказал депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич.

Гуманитарная помощь в населенные пункты Херсонской и Николаевской областей осуществляется при содействии Росгвардии, МЧС, Минобороны. Это не только продукты, но также овощи и фрукты, средства гигиены, детское питание, одежда, памперсы, бытовая химия, медикаменты.

Накануне гуманитарные наборы получили жители таких населенных пунктов как Новоалександровка, Бальтазаровка и Новопавловка. В Николаевской области помощь доставили в Баратовку и Снигиревку.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» оказала помощь геронтологическому пансионату в Херсонской области.

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