В Кремле ответили на угрозу блокировки золота России

Золото из РФ будет продаваться в те страны, где оно востребовано и где более законные экономические режимы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя планы стран G7 ввести запрет на импорт российского золота.

«Рынок драгоценных металлов глобальный, он достаточно большой, объемный и очень разнообразный. И как и со всеми остальными товарами, разумеется, если один рынок теряет свою привлекательность в связи с нелегитимными решениями, то происходит переориентировка туда, где эти товары больше востребованы, и где более комфортные и более законные экономические режимы», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Ранее Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на начатую Россией в Украине специальную военную операцию.

Позже стало известно, что Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, но обсуждения теперь должны состояться между странами – участницами ЕС.

Сообщалось, что Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет антироссийских санкций.

Между тем британская Financial Times писала ранее, что усилия Запада по изоляции России проваливаются, поскольку они не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мирового сообщества.

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