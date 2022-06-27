Эксперт Максим Назаренко знает, как защитить Wi-Fi от воровства

27 июня эксперт Максим Назаренко поделился важной информацией по защите Wi-Fi роутеров. Он дал несколько полезных рекомендаций.

Очень часто владельцы Wi-Fi роутеров не подозревают о том, что их интернетом пользуется кто-то еще. Однако определить это оказывается довольно-таки легко.

По его словам, первое и самое необходимое – это надёжный пароль. Правильнее всего сгенерировать сложную комбинацию из цифр и букв. Назаренко также уточняет, что клички собак, кошек или даты рождения совершенно не подходят для этих целей.

Заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА считает, что каждый житель РФ, в случае подозрения, что его Wi-Fi пользуются другие люди, может это проверить без проблем. Для этого необходимо отключить от роутера все устройства и посмотреть на поведение индикатора.

Существует усложненный вариант. В этом случае необходимо использовать личный кабинет роутера, где можно просмотреть количество подключенных к нему устройств. Также Максим Назаренко пояснил о том, что существуют специальные приложения для мобильных телефонов, с помощью которых можно определить воров Wi-Fi.

Подводя итог, эксперт отметил, что все-таки лучшей защитой Wi-Fi будет надежный пароль и вовремя обновленное ПО роутера.

Источник: 1prime.ru