Мнение: О предстоящем лишении прав российских автовладельцев из-за «мелочи»… Это справедливо?

И опять на ровном месте!

Но вот ведь — возникла «закавыка» из-за которой тысячи, а в перспективе и миллионы российских автовладельцев лишатся прав. Поначалу это коснётся не всех. Но затем будет постепенно расширяться…

Если только не случится «чуда».

А оно вряд ли произойдёт при нынешнем правителе.

Речь, впрочем, не о лишении прав как удостоверяющем документе. Не о водительских правах, то есть. Но о правах не менее значимых.

Тут пишут, что уже вскоре часть российских автовладельцев де-факто лишится права свободного передвижения на своих автомобилях за пределами России. Разве что в Беларусь можно будет въехать. И в первую очередь это коснётся покупателей новых российских «Грант» в импортозамещённой комплектации — без подушек безопасности, антиблокировочной системы (ABS) и электрических стеклоподъёмников.

Дело в том, что поездка на так называемых упрощённых автомобилях без ряда компонентов теперь будет возможна только по территории тех стран, с которыми достигнута отдельная договорённость. Пока это только Белоруссия. Об этом Autonews.ru сообщили в пресс-службе Росстандарта. «Эксплуатация автомобилей, заключения по которым получены по новым правилам, будет возможна только на территории государства, изготовившего это транспортное средство, или же в условии взаимных двусторонних договорённостей. Сейчас такая принципиальная договорённость достигнута между Россией и Белоруссией», — объяснили в ведомстве.

Из этого заключения многие СМИ сделали вывод, что въезд в другие страны для владельцев облегчённых «Грант» будет закрыт. Хотя, по факту, в Росстандарте скорее всего имели в виду, что такое ТС нельзя будет поставить на учёт в другой стране. А вот путешествия с «туристическими» целями нововведения в отечественном автопроме вряд ли затронут. ЕС, например, требует исправного состояния въезжающих автомобилей с индивидуальными туристами, а не их соответствия стандартам «Евро-5» и выше. Да и в самом ведомстве уточнили, что при регистрации таких автомобилей в странах-партнёрах, в документах на технику будут внесены отдельные отметки о том, что машины изготовлены в особом порядке. В России этим документом выступает электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС).

Другое дело, что возможности въехать в Европу для россиян сейчас и так несколько ограничены. Особенно на #авто. Но если удастся прорваться, смотреть на ЭПТС российских путешественников пограничники ЕС вряд ли будут. Хотя внутри союза таким авто может быть закрыт въезд в определённые экологические зоны.

Но в широком смысле очень важного права россияне всё же лишились. Права на #безопасность: нововведения убирают ряд важных компонентов для новых российских автомобилей. Но зато они более суверенны и где-то даже скрепны.

И вот этот размен на «пусть плохое, но своё» — он ведь вполне справедлив?

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