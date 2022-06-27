 

Проигнорировали – Личное мнение

27.06.2022, 12:28, Разное
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Журналисты, бывшие вчера на церемонии прощания с Шатуновым, заметили одну странность: десять тысяч простых людей и ни одного известного исполнителя.

Не пришли звёзды проститься с Юрой. Проигнорировали.


Фото: Соцсети

Лично я не вижу в этом ни малейшего повода для грусти.

Ему эти «звёзды» не нужны были даже при жизни.

«Да, Юра особо ни с кем из коллег не дружил, он скромный был», — вспоминают друзья Шатунова.

Скромный парень, любимый исполнитель миллионов людей. Не пришёл кто-то покрасоваться по похороны? Так и слава Б-гу! Зато пришли те, кому Юра был действительно важен — обычные люди.

Говорят, только Игорь Крутой прислал венок и выкупил за три миллиона место на Троекуровском — Шатунов ведь не имел званий, значит бесплатно ему там покоится не положено.

Молодец, Игорь Яковлевич. Давно замечаю, какой вы человек.

Остальные, кто не пришёл и ничего не сделал, молодцы, как ни странно, тоже. Вчера вы всё равно бы не получили причитающейся вам доли внимания.

Впрочем, как и сегодня, и завтра будет всё то же самое.

Источник: Лена Миро



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