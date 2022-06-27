Проигнорировали – Личное мнение
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Журналисты, бывшие вчера на церемонии прощания с Шатуновым, заметили одну странность: десять тысяч простых людей и ни одного известного исполнителя.
Не пришли звёзды проститься с Юрой. Проигнорировали.
Фото: Соцсети
Лично я не вижу в этом ни малейшего повода для грусти.
Ему эти «звёзды» не нужны были даже при жизни.
«Да, Юра особо ни с кем из коллег не дружил, он скромный был», — вспоминают друзья Шатунова.
Скромный парень, любимый исполнитель миллионов людей. Не пришёл кто-то покрасоваться по похороны? Так и слава Б-гу! Зато пришли те, кому Юра был действительно важен — обычные люди.
Говорят, только Игорь Крутой прислал венок и выкупил за три миллиона место на Троекуровском — Шатунов ведь не имел званий, значит бесплатно ему там покоится не положено.
Молодец, Игорь Яковлевич. Давно замечаю, какой вы человек.
Остальные, кто не пришёл и ничего не сделал, молодцы, как ни странно, тоже. Вчера вы всё равно бы не получили причитающейся вам доли внимания.
Впрочем, как и сегодня, и завтра будет всё то же самое.
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Источник: Лена Миро
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