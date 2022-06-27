Как улучшить текстуру волос естественным путем: действенные натуральные средства

Текстура волос — это их визуальное качество. Определяется толщиной каждой пряди. Данный параметр полностью зависит от состояния волос. Они могут быть тонкими и слабыми или толстыми и жесткими. На текстуру (как и на структуру) оказывают постоянное воздействие грязь, пыль, а также неправильное питание, стресс и множество других факторов. Кроме того, окрашивание, обесцвечивание и использование техники для волос, работающей с высокой температурой, приводит к повышенной ломкости и сухости.

Есть несколько естественных способов улучшить текстуру и предотвратить ее дальнейшее повреждение. Домашние рецепты включают такие ингредиенты:

алоэ; луковый сок; масло амлы; зеленый чай; оливковое масло; яйца; витамины; кокосовое масло; эфирные масла.

Домашние средства для улучшения текстуры волос

Большинство средств способствуют усилению роста волос. Их регулярное использование поможет уменьшить дальнейшее повреждение и восстановить волосы, сделав их блестящими снаружи и здоровыми изнутри.

1. Кокосовое масло

Отличный натуральный кондиционер, способствующий увлажнению волос. Кокосовое масло может проникать в стержни и предотвращать потерю белка, что, в свою очередь, способствует улучшению текстуры, предотвращению ломкости и сечения кончиков.

Вам понадобится столовая ложка кокосового масла холодного отжима. Им нужно смазать локоны от корней до кончиков и оставить маску на 30-60 минут. Затем смыть мягким шампунем. Рекомендуется повторять процедуру до двух раз в неделю.

2. Алоэ вера

Гель богат питательными веществами, в том числе витаминами А, В12, С и Е, которые важны для здоровья волос и кожи головы. Его антибактериальные свойства помогут освежить локоны и удалить излишки кожного сала, за счет чего они станут более упругими. Алоэ вера также способствует укреплению и увлажнению сухих и ломких волос, защищает их от ультрафиолетового излучения и предотвращает такие состояния, как себорейный дерматит.

Процедура:

Возьмите пару листьев алоэ вера и соскоблите гель изнутри. Нанесите его на кожу головы и распределите по длине волос. Оберните теплым, влажным полотенцем. Оставьте на 15-30 минут (можно больше). Промойте волосы, как обычно.

Рекомендуется делать маску до трех раз в неделю.

3. Луковый сок

Луковый сок содержит серу, которая делает волосы здоровее, придает им силу и эластичность. Он также питает фолликулы, возобновляя рост и предотвращая истончение.

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Для проведения процедуры вам понадобится пара столовых ложек сока лука. Смажьте им кожу головы и оставьте на ночь. Повторяйте процедуру до трех раз в неделю.

4. Масло амлы

Содержит витамин С — мощный антиоксидант, который питает волосы, а также помогает при поседении. Нужно пару столовых ложек масла нанести на кожу головы и волосы, оставить на 30-60 минут, а затем смыть. Используйте маску до двух раз в неделю.

5. Зеленый чай

Богат полифенолами, которые отлично стимулируют рост волос и предотвращают выпадение, делая их здоровыми. Тем не менее, нет никаких научных данных, подтверждающих эффективность зеленого чая в улучшении текстуры волос. Текущие исследования доказывают его влияние только на рост.

Использовать зеленый чай нужно по прямому назначению — пить. Для этого добавьте чайную ложку зеленого чая в чашку воды. Доведите до кипения в кастрюле, процедите и дайте немного остыть. Пейте два раза в день для достижения желаемого эффекта.

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6. Оливковое масло

Богато токоферолом и антиоксидантами, которые улучшают рост и текстуру волос. Оливковое масло способствует естественному увлажнению и кондиционированию. Для этого нужно пару столовых ложек нанести на кожу головы и волосы, помассировать несколько минут и оставить еще примерно на полчаса. Смойте масло шампунем. Проводите процедуру два раза в неделю.

7. Яйца

Яичный желток богат жирами и белком, которые помогают бороться с ломкостью волос и секущимися кончиками. Он также содержит пептиды, питающие локоны и способствуют их росту.

Вам понадобится одно или два яйца (в зависимости от длины волос) и шапочка для душа. Процедура:

Взбейте яйца. Распределите по коже головы и волосам. Наденьте шапочку для душа. Оставьте минимум на час. Вымойте волосы.

Повторяйте процедуру один раз в неделю для получения оптимального результата.

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Примечание: чтобы избежать яичного запаха, добавьте в смесь три капли любого эфирного масла.

8. Витамины

Дефицит некоторых витаминов также негативно влияет на текстуру волос. Например, А, С, D и Е необходимы для увлажнения и защиты от повреждений. Эти витамины не только питают, но и помогают вылечить секущиеся кончики и остановить выпадение волос. Вы можете получить достаточное количество этих витаминов, употребляя в разумных количествах морковь, шпинат, капусту, цитрусовые, яйца, рыбу, молоко и орехи.

9. Эфирное масло лаванды

Помогает предотвратить выпадение волос, стимулируя их рост. Оно также способствует увеличению количества волосяных фолликулов, что позитивно повлияет на густоту.

Смешайте 6 капель масла лаванды с 1-2 столовыми ложками любого растительного масла (персик, кокос, виноградной косточки и т. д.). Нанесите на волосы и кожу головы, слегка помассируйте и оставьте на 30–60 минут. Вымойте волосы мягким средством. Рекомендуется делать маску не реже одного раза в неделю.

10. Эфирное масло розмарина

Способствует росту волос, улучшает их текстуру, и увеличивает густоту, а также подходит для предотвращения выпадения. Это средство полезно для людей с тонкими и ломкими волосами.

Как и в предыдущем рецепте, 6 капель масла розмарина нужно смешать с 1-2 столовыми ложками любого базового масла. Нанесите на кожу головы массирующими движениями и распределите по всей длине волос. Оставьте на 40-60 минут, затем смойте мягким средством. Повторяйте процедуру 1-2 раза в неделю.

Как проверить текстуру волос

В заключение хотим поделиться с вами простым способом проверить текстуру волос:

вымойте волосы; высушите на воздухе; отрежьте небольшой кусочек швейной нити; вытяните волосок и положите его рядом с нитью; сравните — если волосок тоньше, то нужно их подлечить.

В любом случае, даже если ваши волосы такие же или даже толще, чем нить, это не значит, что им не нужен качественный уход. Поэтому делайте маски, описанные выше, хотя бы раз в 1-2 недели.