 

Москва получила 200 тыс. карт «Тройка» с отечественным чипом

27.06.2022, 11:57, Новости дня
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В Московский метрополитен поступило 200 тыс. транспортных карт «Тройка» с российским чипом.

Это первая крупная партия транспортных карт, произведенная для столицы на базе ООО «МСП», говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

«Замена чипа никак не скажется на работе карт – весь функционал остается прежним. Это такая же «Тройка», только теперь на 100% в российская. Первая тысяча тестовых российских карт поступила в кассы в мае, а сейчас поставили большую партию – 200 тыс. штук. До конца 2022 года мы совместно с МСП разработаем более современный чип для транспортной и банковской сферы. Он позволит внедрять еще больше удобных билетных решений для пассажиров», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, дефицита транспортных карт в столице нет и не будет. До конца 2027 года для Московского метрополитена выпустят 19 млн отечественных «Троек».

Напомним, в конце мая первая тысяча карт «Тройка» с отечественным чипом поступила в кассы метро Москвы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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