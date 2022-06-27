 

Посол предупредил туристов об угрозах из-за русофобии в Греции

27.06.2022, 11:57, Новости дня
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Россиянам, планирующим поездки в Грецию, стоит сохранять бдительность и быть начеку, в стране не ослабевает волна русофобии, сообщил посол РФ в этой стране Андрей Маслов в эфире «Россия 24».

«Что касается непосредственно безопасности, я бы не сказал, что угрозы очень велики для российских граждан. И исходят они не от греков, а от националистически настроенных украинцев – как постоянно проживающих в этой стране, так и так называемых беженцев. Факты такие нам известны. Нам в посольство регулярно звонят пострадавшие», – цитирует РИА «Новости» посла.

Он также предупредил, что россиянам, планирующим поездки в Грецию, стоит сохранять бдительность и быть начеку.

«Если граждане сюда приедут, они должны быть начеку, сохранять бдительность, осмотрительность, потому что в Греции сейчас находится довольно много националистически настроенных украинцев», – отметил Маслов.

Также он указал на большие логистические трудности, связанные с прекращением греческой стороной авиационного сообщения с Россией, а также на «атмосферу и антироссийскую истерию, которая царит в СМИ».

Российский посол предупредил, что греческие власти прекратили контакты с посольством и генконсульством.

«Конечно, сейчас возможности в этом плане ограничены, поскольку греческие власти прекратили всякие контакты, как с посольством, так и с генеральным консульством, а после массовой высылки 12 апреля большой группы российских дипломатов, пострадали и консульские сотрудники. Несмотря на это, мы всегда откликнемся на обращение к нам, и, по крайне мере, окажем консультативную помощь», – добавил Маслов.

Ранее визовый центр Греции отозвал решение о приостановке работы.

До этого в Ассоциации туроператоров РФ заявили, что россияне с 27 июня не смогут подать документы на получение визы в Грецию. Отмечалось, что работа приостановлена в консульствах в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске.

Газета ВЗГЛЯД писала, как в Европе страны разделились на три лагеря по отношению к действиям РФ на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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