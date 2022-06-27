“Кощунство”: Ласкающую гениталии перед храмом Толкалину закидали камнями

Экс-супруга Егора Кончаловского, как известно, умеет шокировать публику. То снимется полуголой, то выбирает странные наряды для фотосессий, то попадает в больницу из-за стресса… В общем, с актрисой не соскучишься. Накануне она вновь удивила народ – кого-то приятно, а кого-то не очень.

Актриса неожиданно для всех отправилась в храм и даже поднялась на колокольню, чтобы продемонстрировать свои навыки звонарницы. Облаченная в платок с покрытой головой звезда театра и кино исполнила мелодию на колоколах, которая многих фанатов привела в настоящий восторг. “Услада для ушей! Очень красиво”, – написал кто-то из пользователей в комментариях.

Однако нашлись и те, кого поступок Любови Толкалиной не восхитил. Один из поклонников отметил, что идти в храм после полуголых фотосессий, да и еще и в колокола звонить – бессовестно. “Это кощунство”, – забросали камнями актрису, оставив гневные комментарии, пользователи.

Такие комментарии со стороны пользователей весьма обоснованы. Перед походом в храм экс-супруга Егора Кончаловского выкладывала очень пикантные снимки: на одном из них звезда театра и кино стоит в поле, оголив свою пятую точку. При этом Любовь Толкалина не постеснялась поласкать интимные места, в том числе гениталии, полевыми ромашками.