 

Больше трех миллионов: похороны Шатунова влетели Крутому в копеечку

27.06.2022, 11:57, Разное
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Траурная церемония была организована в похоронном зале Троекуровского кладбища. На том же кладбище будет погребена урна с прахом Юрия Шатунова уже после закрытого прощания с участием семьи покойного. Несмотря на любовь миллионов и поистине народное признание артиста, близким Шатунова не дали для него бесплатного места на кладбище. Как выяснилось, помог в этом дорогостоящем деле Игорь Крутой.

Именно Крутой выкупил место на кладбище для знаменитого солиста “Ласкового мая”. Как сообщила “КП”, Игорь Яковлевич – единственный, кто предложил материальную помощь семье Шатунова среди представителей российского шоу-бизнеса. Судя по всему, похороны исполнителя влетели щедрому композитору в копеечку. По словам директора покойного – Аркадия Кудряшова, только место на погосте стоило больше трех миллионов рублей. С организационными вопросами семье помогли друзья Шатунова.

По информации СМИ, Крутой некогда работал с Шатуновым. Именно под крылом его компании исполнитель хита “Белые розы” в начале 2000-ых триумфально вернулся на сцену. Все сотрудники Крутого запомнили артиста как скромного и деликатного парня, с которым было приятно работать.

Ранее “Дни.ру” рассказывали о том, какую роль в судьбе Юрия Шатунова сыграл Иосиф Кобзон.



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