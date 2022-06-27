 

Мнение: Кто крышует ОПГ «Таганские»?

27.06.2022, 11:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Когда распался Советский Союз, на руинах СССР возникли десятки организованных преступных группировок, держащих в страхе города и веси.

В 90-х стали будничными взрывы автомобилей, заказные убийства, перестрелки.

Сегодня мало кто в России не слышал названия преступных группировок Ореховские, Кумаринские, Тамбовские, Тагирьяновские, Солцевские. Уралмашевские…

Все эти ОПГ уже прекратили свое существование. Кого поубивали  в бандитских разборках, кого пересажали, кто уехал из страны.

Лишь ОПГ «Таганские» сохранили свою структуру и могущество практически до весны 2019 года. Пока в январе 2019 года не были арестованы лидеры этого ОПГ-долгожителя.

В чем причина живучести и неуязвимости «Таганских»? Кто крышевал и крышует «Таганских»? Будем разбираться.

Предыдущие выпуски ВИДЕОгазеты:

«Серийный потерпевший»

«Атаки из Лондона»

«Выстрелы в ОКО»

«Побег из ФСБ»

«Тайны миллиардов»

«Обыкновенный садизм»

Или на Rutube.

Тут я, видимо,должен сказать то, что говорят маститые ютуберы: «Подписывайтесь на канал и ставьте лайки…. Будет интересно!»

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07.21 / Нюша подтвердила, что снова станет мамой: первое фото

29.05.22 / Мнение: Присосались к трубе, воруют бензин и переплачивают за газ

07.02.22 / Радостная новость! – Личное мнение

21.10.20 / Мнение: Если вы не платите за товар, то вы и есть товар

17.01.22 / Яна Рудковская открыто назвала параметры своего тела

05.04.22 / Теплый прием: королева Испании Летиция встретилась с принцем Чарльзом в Оклендском замке

21.01.22 / Сдал позиции: Неузнаваемый Малахов поразил странным видом после новости о болезни

01.09.20 / В платёжках за ЖКУ омичей появился пункт «На Навального»

15.04.21 / Предстоящие санкции России не коснутся Северного потока – 2

06.05.22 / В Москве построили и ввели в эксплуатацию 187 новых домов по программе реновации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика