Мнение: Кто крышует ОПГ «Таганские»?

Когда распался Советский Союз, на руинах СССР возникли десятки организованных преступных группировок, держащих в страхе города и веси.

В 90-х стали будничными взрывы автомобилей, заказные убийства, перестрелки.

Сегодня мало кто в России не слышал названия преступных группировок Ореховские, Кумаринские, Тамбовские, Тагирьяновские, Солцевские. Уралмашевские…

Все эти ОПГ уже прекратили свое существование. Кого поубивали в бандитских разборках, кого пересажали, кто уехал из страны.

Лишь ОПГ «Таганские» сохранили свою структуру и могущество практически до весны 2019 года. Пока в январе 2019 года не были арестованы лидеры этого ОПГ-долгожителя.

В чем причина живучести и неуязвимости «Таганских»? Кто крышевал и крышует «Таганских»? Будем разбираться.

Предыдущие выпуски ВИДЕОгазеты:

«Серийный потерпевший»

«Атаки из Лондона»

«Выстрелы в ОКО»

«Побег из ФСБ»

«Тайны миллиардов»

«Обыкновенный садизм»

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Тут я, видимо,должен сказать то, что говорят маститые ютуберы: «Подписывайтесь на канал и ставьте лайки…. Будет интересно!»

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