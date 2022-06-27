Мнение: Кто крышует ОПГ «Таганские»?
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Когда распался Советский Союз, на руинах СССР возникли десятки организованных преступных группировок, держащих в страхе города и веси.
В 90-х стали будничными взрывы автомобилей, заказные убийства, перестрелки.
Сегодня мало кто в России не слышал названия преступных группировок Ореховские, Кумаринские, Тамбовские, Тагирьяновские, Солцевские. Уралмашевские…
Все эти ОПГ уже прекратили свое существование. Кого поубивали в бандитских разборках, кого пересажали, кто уехал из страны.
Лишь ОПГ «Таганские» сохранили свою структуру и могущество практически до весны 2019 года. Пока в январе 2019 года не были арестованы лидеры этого ОПГ-долгожителя.
В чем причина живучести и неуязвимости «Таганских»? Кто крышевал и крышует «Таганских»? Будем разбираться.
Предыдущие выпуски ВИДЕОгазеты:
«Серийный потерпевший»
«Атаки из Лондона»
«Выстрелы в ОКО»
«Побег из ФСБ»
«Тайны миллиардов»
«Обыкновенный садизм»
Или на Rutube.
Тут я, видимо,должен сказать то, что говорят маститые ютуберы: «Подписывайтесь на канал и ставьте лайки…. Будет интересно!»
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Источник: Ирек Муртазин
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