 

#РулимСами – российские блогеры запустили стихийный флешмоб против автомобильной электроники и ABS

27.06.2022, 11:32, Разное
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Популярные российские автомобильные блогеры запустили стихийный флешмоб #РулимСами.

Мероприятие агитирует отказываться от небезопасных и ненадёжных электронных компонентов в автомобилях, таких как антиблокировочные системы тормозов, парковочные радары, стабилизаторы направления движения и не только.

В рамках спонтанной акции лидеры мнений выпустили свыше десятка роликов, в которых они рассказывают россиянам, как «слишком умные» машины подставляли своих владельцев и провоцировали серьёзные аварии. В видео, размещённых на площадке RuTube, описывается как личный опыт, так и беспристрастные факты – популярные на Западе системы не гарантируют безопасность автовладельцам, а лишь обеспечивают туго набитые кошельки зарубежным чиновникам-толстосумам и производителям.

Одним из основных объектов критики стала антиблокировочная система (ABS). Обозреватели и эксперты в один голос говорят: автомобили, оснащённые такой функцией, останавливаются менее эффективно. Оказывается, что система заставляет тормоза делать микропрерывания в своей работе, которые не могут не сказаться на тормозном пути.

Кроме того, водителю приходится доверять свою безопасность и жизни своих пассажиров электронной системе, которая может сбоить, принимать неверные решения или даже намеренно пытаться устроить ДТП.

– Никакая мать не доверила бы своего ребёнка электронной няне, но почему некоторые безответственные автовладельцы тогда доверяют хлипким и непроверенным импортным системам? – таким риторическим вопросом задались многие блогеры.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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