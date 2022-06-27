Городские новости

В Рыбинске заканчивается обустройство пешеходного перехода под мостом через Черёмуху

Подрядчик частично закончил монтаж лестничных ограждений. Оставшиеся перила будут установлены к концу недели.

Строительство пешеходного перехода под мостом через реку Черёмуху в створе улиц Максима Горького, Большой Казанской и Бульварной началось в феврале 2022 года. Появление лестничного спуска было обусловлено двумя моментами. Во-первых, для безопасности пешеходов. Во-вторых, по лестничному спуску будет проходить прогулочный маршрут, который соединит улицу Бульварную с Большой Казанской.

— Подрядчик заканчивает монтаж лестничных ограждений, к концу недели работу завершит. Строительство было разделено на несколько этапов. Кроме самого перехода смонтировано освещение, чтобы пешеходам было комфортно передвигаться в тёмное время суток. Стоимость работ составила 1,4 млн рублей, — рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Протяженность лестничного перехода — 75 метров.

Участники акции «Горсть земли» отправились в новый автопробег по местам сражений Великой Отечественной войны

Из поездки, маршрут которой пройдёт по нескольким российским регионам и республике Беларусь, участники привезут в Рыбинск капсулу с землёй. Взята она будет с мест боев и братских могил рыбинцев, погибших вдали от малой родины.

Вахта памяти «Горсть земли» — рыбинский проект. Первый автопробег по полям сражений и к местам захоронений Великой Отечественной войны был совершен в 2019 году. Участники вахты памяти — члены общественных организаций: «Российское военно-историческое общество», «Офицеры России», «Российский союз ветеранов Афганистана», «Союз десантников», «Союз Чернобыль».

— С 2019 года нами проводятся ежегодные этапы «Горсть земли». За это время мы посетили памятные места в Тульской, Калужской, Брянской, Смоленской, Тверской областях и республики Беларусь, связанные с Великой Отечественной войной. Каждый раз из своих поездок мы привозим по горсти земли и захораниваем её на воинском мемориале Всехсвятского кладбища в Рыбинске. Это дань памяти нашим землякам, погибшим вдали от дома, — сообщают организаторы проекта «Вахта памяти «Горсть земли».

В этом году маршрут автопробега проходит по городам воинской славы городов Тверь, Ржев, Великие Луки. Участники планируют провести совместные мероприятия с ветеранами республики Беларусь в Полоцке, Витебске, Орше, Могилёве и Бобруйске. Почетным гражданином последнего является наш земляк, дважды Герой Советского Союза, генерал армии Павел Иванович Батов. Под его командованием проходило освобождение белорусских городов и сёл от фашистской оккупации. В 2022 году исполнилось 125 лет со дня рождения выдающегося полководца.

Завершая автопробег в Беларуси, участники посетят место последнего боя Николая Сиротина под городом Кричев. Отдав дань памяти уроженцу Орла, который так и не был представлен к званию Героя Советского Союза. 17 июля 1941 года, во время Смоленского сражения прикрывая отступление своего полка, Николай Сиротин в одиночку в одном бою уничтожил 11 танков, 7 бронемашин, 57 солдат и офицеров противника.

Группа губернаторского контроля проверила объекты в Рыбинске

Участники рабочей группы побывали в трёх дворах, отремонтированных по проектам «Решаем вместе» и «Наши дворы». Оценили благоустройство и пообщались с жителями. Первым объектом, где побывал губернаторский контроль, стал дом № 76 по улице Максима Горького. Благоустройство территории выполнено по проекту «Решаем вместе».

— Нам очень всё нравится. У нас причем после ремонта жители объединились в общем порыве и активно принялись за благоустройство: разбили клумбы, занялись озеленением, высадили цветы. Планируем осенью посадить сосны и кедры, — рассказали жители дома.

Ремонт двора 76-го дома осуществлялся в комплексе с соседним — 78-ым. Велось благоустройство по разным проектам, последний отремонтирован в рамках проекта «Наши дворы», но благодаря такому подходу подрядчику удалось решить многолетнюю проблему обеих территорий — постоянного подтопления. Единственное, на что посетовали жители дома № 78 — на отсутствие земли для озеленения двора.

— С этим вопросом жителям необходимо обратиться в свою управляющую компанию. УК не должна отказать людям в этом вопросе. Если в процессе эксплуатации двора у жителей возникнуть претензии по качеству асфальта, по его укладке, подрядчик обязан устранить дефекты в рамках гарантийных обязательств, — прокомментирован участник рабочей группы губернаторского контроля Валентин Журавлёв.

Третий объект, который посетила рабочая группа губернаторского контроля, двор № 29 на проспект Генерала Батова. Ремонт здесь проводился по проекту «Решаем вместе».

— Благоустройства двора мы добивались долго, у нас его не было больше 30 лет. Возможно, кто-то скажет, что мы придираемся к подрядчику, но раз на ремонт выделены государственные средства и средства жильцов, хотим, чтобы всё было доделано. Поэтому мы обратили внимание губернаторского контроля на скол на ступени лестницы и недоделанный бордюр в конце двора, — сказала старшая по дому Людмила Монахова.

Участники рабочей группы взяли на контроль претензию жителей дома. Информацию доведут до подрядчика и проверят исполнение через несколько недель.

Следующий выезд губернаторского контроля на объекты запланирован уже на этой неделе.

Небо над Рыбинском осветили «Лучи Победы»

Патриотическая акция под названием «Лучи Победы» прошла 24 июля по всей стране и была приурочена к 77-й годовщине первого парада Победы 1945 года. В Рыбинске «Лучи Победы» осветили мемориал «Огонь Славы».

Патриотическая акция «Лучи Победы» проводится ежегодно в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести. Рыбинск, носящий почетное звание «Город трудовой доблести» с мая 2021 года, стал участником акции впервые.

– Спасибо всем, кто принимал участие в подготовке и проведении акции! Получилось мощно, торжественно и красиво. Рыбинск помнит своих героев-ветеранов, дошедших до Победы и тех, кто отдал свои жизни на этом пути, чтит героический труд тех, кто работ в тылу, всех, кто подарил нам мирное небо над головой. Эта память нас объединяет, – подчеркнула Марина Воронина, начальник управления культуры.

Зажжение лучей на мемориале «Огонь Славы» предварила литературно-музыкальная композиция. В это же время прожектор на своей территории включило предприятие «Верфь братьев Нобель».