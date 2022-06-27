Лариса Бравицкая: «Повальная «Галковщина» – так бы я назвала массовый побег звезд»

Актриса Лариса Бравицкая четко обозначила свою позицию относительно поведения некоторых медийных личностей. Она не поддерживает сбежавших из РФ звезд.

В своем личном аккаунте в Телеграм Лариса Бравицкая разместила пост, где назвала эмигрировавших из РФ звезд «последователями Галкина». Актриса довольно хлестко отозвалась о массовом побеге, затронув и творчество известного юмориста. Она заявила, что от искренности и дружелюбия артиста не осталось и следа.

Она поделилась своим мнением с подписчиками: «Максим переехал в Израиль всего несколько месяцев назад. Недавно смотрела запись его сольного концерта и была неприятно удивлена. Где искрометный, тонкий юмор Максима? Что с ним происходит? С экрана на меня смотрел не всеми любимый комик, а злой, желчный и самовлюбленный человек. Шутки стали пошлыми и скабрезными. Такое ощущение, что Галкин уже забыл, откуда он родом. Я разочарована».

Лариса Бравицкая также затронула животрепещущую тему – переезд многих российских актеров, певцов и других звезд шоу-бизнеса заграницу. Своих коллег актриса не поддерживает. Она считает эмигрировавших предателями: «Они оставили свою Родину в тяжелый для нее момент. Они не поддержали людей, им было наплевать на происходящее. Я не понимаю причин этой «Галковщины».

Лариса Бравицкая считает, что спонтанный побег вызван боязнью за собственное благополучие. Эмиграция, по мнению актрисы, не поможет исправить ситуацию.

Источник: ctnews.ru