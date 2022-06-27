Юрий Кузнецов о родной сестре: «Мы много лет не общаемся»

Юрий Кузнецов, блистательно сыгравший роль начальника отделения милиции, подполковника Юрия Александровича Петренко, рассказал, почему он прекратил общение со старшей сестрой. Причиной ссоры стали сплетни.

Юрий Кузнецов, ставший героем программы «Секрет на миллион», откровенно ответил на вопрос Леры Кудрявцевой о сестре Галине. Он поведал, что много лет уже не встречается и даже не созванивается с близкой родственницей. Отношения между сестрой и братом не заладились с детства. Галина росла своенравной, поэтому между детьми часто вспыхивали ссоры.

Юрий Кузнецов: «Гале кто-то сказал, что она нам не родная. Что ее сразу же после войны подкинули родителям цыгане. Она и вправду не была похожа на нас – черноволосая, смуглая. Галина поверила сплетням и решила отречься от семьи и фамилии. Рано вышла замуж и уехала из деревни».

Точный адрес Галины Юрий знает, но не испытывает желания встречаться с ней лично. Журналисты разыскали пенсионерку и подробно расспросили ее. Галина Козлова сейчас живет одна, ее супруг и младший сын умерли. С семьей старшего сына она отношений не поддерживает. Коротать одинокие вечера ей помогает кошка Ксения.

О Юрие Галина отзывается спокойно, даже равнодушно: «Я хотела стать актрисой, но родители не позволили мне уйти в эту профессию. Они считали, что Юра талантливее меня, поэтому продвигали брата, как могли. Меня все бросили, я была никому не нужна».

Галина к одиночеству привыкла. Она самостоятельно содержит дом в деревне и давно уже не жалуется на судьбу. Юрий же сохранил теплые отношения с младшей сестрой. Он созванивается с Любовью ежедневно и до сих пор ее балует дорогими презентами.

Источник: www.ntv.ru