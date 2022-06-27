Мнение: Про “обстрел реактора”
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Пресс-секретарь Запорожской АЭС коротко и наглядно рассказывает о том, чего стоили все пугалки про угрозу Запорожской АЭС, которыми украинские СМИ кормили с лопаты публику в марте.
Ожидается, что в ближайшие месяцы ЗАЭС перейдет под полное управление "Росатома".
Также озвучивалось, что не исключено прекращение подачи энергии с ЗАЭС на Украину. Это 20% всей генерации.
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Источник: Colonel Cassad
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