 

Мнение: Про “обстрел реактора”

27.06.2022, 11:10, Разное
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Пресс-секретарь Запорожской АЭС коротко и наглядно рассказывает о том, чего стоили все пугалки про угрозу Запорожской АЭС, которыми украинские СМИ кормили с лопаты публику в марте.

Ожидается, что в ближайшие месяцы ЗАЭС перейдет под полное управление "Росатома".
Также озвучивалось, что не исключено прекращение подачи энергии с ЗАЭС на Украину. Это 20% всей генерации.

Источник: Colonel Cassad



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