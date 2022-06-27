Как наслоить ароматы и не разочароваться в результате: учимся смешивать несколько парфюмов сразу

Традиционно духи создаются как самодостаточные и готовые композиции, которые в основном используют по отдельности. Однако совмещение парфюмов может привести к удивительным и совершенно неожиданным результатам. Кроме того, от этого творческого процесса можно получить самое настоящее удовольствие.

Есть несколько способов смешения или наслаивания ароматов. При этом сохраняется особое звучание каждого такого запаха. В то же время на теле образуется просто невероятный аромат.

Какие духи подойдут для смешивания

Прежде всего, нужно понять то, что далеко не каждая композиция вместе с другой даст желаемый эффект. Для этого подходят следующие духи:

парфюмы, которые были созданы с расчетом на смешивание; однокомпонентные духи; парфюмерные конструкторы.

Однокомпонентные композиции состоят из одной ноты, и они остаются стабильными на протяжении всего дня.

Парфюмерные конструкции представляют собой коллекции, состоящие из нескольких ароматов.

С традиционными многокомпонентными духами наслаивание выполнить намного сложнее. Прежде всего, чем сложнее будет композиция, тем труднее предугадать конечный результат.

Также такие духи отличаются тем, что со временем запах меняется. Именно поэтому, если изначально полученный аромат нравится, то в последующем он может не соответствовать ожиданиям.

Правила наслаивания парфюма

Есть несколько рекомендаций, следуя которым можно добиться гармоничного сочетания духов.

Для этого нужно подбирать парфюм с общим компонентом. Сочетание нескольких ароматов будет более гармоничным, если они соединены каким-то одним компонентом. Таким образом запахи будут дополнять и обогащать друг друга.

Стоит немного поэкспериментировать с цитрусовыми нотками. Особенностью такого запаха является его универсальность. Именно поэтому он подходит практически к любому другому аромату. При этом изначально следует наносить более насыщенный аромат, а затем дополнить его более свежей цитрусовой ноткой.

Стоит использовать различные концентрации парфюма. Очень интересно будет пахнуть сочетание парфюмированной и туалетной воды, нанесенные на разные части тела.

Можно свободно экспериментировать с различными текстурами. Каждый знает о том, что парфюм совершенно по-разному раскрывается на разных частях тела. Можно попробовать нанести один аромат на грудь и шею, а другой на запястья или область за ушами.

Также совершенно по-разному раскрываются запахи на одежде и волосах, что дает практически безграничные возможности для экспериментов.

Однако, если только начинаете проводить подобные опыты, то лучше всего делать это на коже. Это позволит создать одинаковые условия для раскрытия парфюма. Кроме того, это облегчит подбор желаемого сочетания.

Достаточно сочетания 2 ароматов. Если 3 и более парфюма, и к тому же они многокомпонентные, то их может быть сложно сочетать между собой. Лучше всего использовать два аромата. При этом в качестве основного парфюма взять сложную и насыщенную композицию, а затем дополнить ее более легким и простым парфюмом.

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Стоит учитывать время нанесения. Духи имеют удивительное свойство постепенно изменять свое звучание. Особенно это касается классических многокомпонентных композиций. Именно поэтому нужно изначально нанести один аромат, подождать некоторое время и брызнуть вторые духи. Это позволит избежать того, что изначально гармоничная композиция через несколько часов начнет не слишком приятно пахнуть.

Стоит остерегаться морских ароматов. В их состав входят определенные молекулы, которые могут вести себя совершенно непредсказуемо. По этой причине комбинация морских ароматов с другим запахом редко приводит к положительному результату.

Стоит соблюдать баланс. Используемые парфюмы должны несколько уравновешивать звучание друг друга. Например, при комбинировании двух сладких ароматов получится слишком тяжелое и приторное сочетание.

Именно поэтому, сладкие ароматы стоит сочетать с цитрусовыми или зелеными нотками, а восточные аккорды со свежими.

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Также можно смешивать мужские и женские ароматы. Получится довольно оригинальная композиция.

Вот несколько способов наслаивания ароматов.

Наслоение моноароматов

Отличным будет сочетание духов с ярко выраженными нотками, например, розы молока, цитруса, свежести.

При их сочетании получается более интересный и объемный парфюм.

Принцип контрастности

Этот принцип подразумевает под собой использование противоположных моноароматов.

Например, интересной будет комбинация розы и пачули с довольно насыщенными и драматическими нотками. На таком контрасте роза звучит более интересно.

Принцип схожести

Этот принцип подразумевает под собой сочетание близких по звучанию ноток парфюма. В результате получается более многогранный букет.

Стоит помнить о том, что два моноаромата нужно наносить рядом, а не друг на друга. Тогда они смогут раскрыться в полной мере.

Ароматы-блендеры

Такие духи отличаются легкими и невесомыми текстурами. Один запах несколько смягчает другой.

Изначально нужно нанести на кожу более яркий аромат, а сверху блендер. Получается более изысканное звучание.

Использование фиксатора

Изначально нужно распылить аромат-фиксатор и пройти через получившееся ароматное облачко. Это позволит духам осесть на волосах и теле.

Затем нанести основной парфюм.

Перед смешиванием ароматов нужно предварительно проверить, насколько они хорошо сочетаются между собой. Возможно, придется провести несколько экспериментов.

Для этого нужно нанести духи на салфетку и посмотреть, насколько интересно они будут звучать вместе.