Жара не способствует красоте, но все можно исправить: как быстро и просто уложить короткие волосы в модную летнюю прическу

Лето – время, когда волосы можно украшать различными повязками, бантами и заколками. Но что делать, если ваши волосы короткие? Не переживайте, красота коротких стрижек в этом сезоне также будет подчеркнута с помощью необычных аксессуаров и модных причесок. Представляем вашему вниманию варианты причесок для коротких волос.

Косы, охватывающие голову

Такие варианты плетения, как коса-водопад или французская коса, можно выполнить даже на очень коротких волосах (используйте прозрачные силиконовые резинки для создания косы из хвостиков на подобии французской косы). Такая прическа позволит убрать пряди от лица и в то же время позволит придать прическе мягкий женственный вид.

Игривые пучки

Кто сказал, что вы должны ограничиваться ношением одного пучка, если длина ваших волос меньше средней? Часто у девушек с волосами чуть ниже затылка длины прядей просто не хватает, чтобы собрать полноценный пучок на затылке. Но если нет возможности собрать один – сделайте два поменьше. Такие небольшие пучки позволяют держать прическу в порядке и убрать свободные пряди с шеи.

Пучок с обратным плетением

Эта прическа также подойдет обладательницам коротких волос. Она довольно проста в исполнении, но выглядит изящно и женственно. Вам нужно заплести французскую косу от затылка к макушке, свободные же прядки подберите в мягкий пучок.

Коса-водопад

Такой вариант прически подойдет тем модницам, кто не любит собирать волосы в пучки и высокие прически. Вам нужно начать плести косу от виска по направлению к затылку. Но, проплетая новое звено косы, вы свободно выпускаете ту прядь, что шла сверху. Прическа невероятно элегантная, она позволяет придать локонам структуру, не фиксируя при этом пряди.

Пучок из жгутов

Эта прическа подходит тем, кто устал от гладких пучков. Вам нужно разделить локоны по бокам головы на небольшие прядки. Сформировать из прядок жгуты и зафиксировать их на затылке с помощью прозрачной силиконовой резинки. Повторить процедуру, пока все пряди с висов не будут убраны назад.

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Объемный пучок

Для создания объемного пучка на коротких волосах используйте специальную подушечку. Часть прядей зафиксируйте невидимками близко к затылку. Аккуратно расположите подушечку и закройте ее свободными прядями.

Натуральные кудри

На коротких волосах отлично смотрятся естественные завитки. Структура таких прядей немного небрежная, но при этом прическа выглядит свежо и интересно.

Шнурки вместо резинок

Чтобы фиксировать волосы, используйте ленты или шнурки.