 

Без опыта и образования – во Франции ускоренно набирают школьных учителей, чтобы справиться с их нехваткой

27.06.2022, 10:40, Разное
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Министерство образования Франции запустило программу «быстрых собеседований» для людей, желающих преподавать в школах, пишет France 3. Как поясняет телеканал, попытать удачу может любой человек, независимо от образования и опыта. Таким образом власти пытаются справиться с острой нехваткой преподавателей до начала учебного года, отмечается в репортаже.

Решивших попытать удачу сотни по всей Франции. У них есть 15 минут, чтобы убедить нанимателя, и они надеются начать преподавать в школе в грядущем учебном году. Из-за нехватки учителей Министерство национального образования спешно набирает преподавателей с различным опытом.

МУЖЧИНА: У меня диплом бакалавра по истории исскусств и археологии, степень магистра по истории и опыт работы в арехеологии. Это соответствует требованиям для преподавания истории и географии.

ЖЕНЩИНА: Я хочу быть полезной для Франции. Я украинка, приехала во Францию 5 марта. Я преподавала французский в средней школе.

Есть и люди с более необычным опытом, например, бывший механик.

ВТОРОЙ МУЖЧИНА: Для меня это может быть новый путь. Но что меня сдерживает, так это низкая зарплата.

В Страсбурге не хватает 130 учителей немецкого. Первый отбор проходит по части знания языка.

САНДРА ЛЕДУГАР, консультант по преподаванию живых языков: Мы пока никого не берём на работу. Это всего лишь первая встреча с человеком.

По всей территории страны к началу учебного года тысячи ставок учителей по всем предметам могут оказаться вакантными. Но такой способ найма людей без образования вызывает беспокойство у профсоюзов.

ЖЕРАЛЬДИН ДЕЛАЙ, секретарь профсоюза FSU 67 в департаменте: Чтобы быть учителем, нужно учиться. Нужно иметь образование, чтобы преподавать. А быстрые собеседования этого не предполагают. Нанятый персонал придёт в классы без образования, без знаний о том, как вести уроки, как готовиться к занятиям.

Директора, в свою очередь, заверяют, что новых преподавателей будут сопровождать в их работе.

ОЛИВЬЕ ФАРОН, ректор учебного округа Страсбурга: Наша задача в Министерстве национального образования — сначала увидеть, кто может стать учителем, кто удовлетворяет требованиям. Я лично никогда не пойду на уступки в том, что касается качества преподавателей, которые предстанут перед учениками. А затем наша задача — обучить их.

Кризис призвания, слишком маленькая зарплата — причины разочарования учителей в профессии известны. И нет уверенности, что новый способ найма поспособствует более безмятежному началу учебного года.

Дата выхода в эфир 25 июня 2022 года.



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