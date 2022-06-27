 

В СК опровергли информацию о возбуждении дела против врачей скорой после смерти Шатунова

27.06.2022, 10:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Информация о возбуждении уголовного дела в связи со смертью певца Юрия Шатунова не соответствует действительности, сообщили в СК по Московской области.

«Информация о возбуждении уголовного дела в связи со смертью певца Юрия Шатунова не соответствует действительности», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

Ранее директор певца Аркадий Кудряшов заявил, что против врачей скорой помощи, которые не спасли Юрия Шатунова, возбуждено уголовное дело, они прибыли на вызов на «древней «газели» без аппаратуры».

Напомним, Шатунов умер 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01.22 / «Молдовагаз» попросила помощи акционеров с очередным платежом за газ

12.08.21 / В Турции обнаружена чудом сохранившаяся стена храма VII века до нашей эры

05.02.21 / Компания Microsoft запустит новый сервис для организации удаленной работы

08.03.21 / Мендель рассказала, почему Зеленский уволил Богдана

10.11.20 / Алиев назвал сроки вывода войск ВС Армении из Карабаха

08.11.21 / “Нафтогаз” не передавал Коломойскому никакие объемы газа – заявление

03.06.21 / Сотни тонн химоружия и старых боеприпасов продолжают отравлять Балтийское море

05.10.20 / НКО обяжут отчитываться о собранных пожертвованиях

15.05.21 / “Им просто надо заниматься бизнесом”. Данилов рассказал о перспективах олигархов

23.01.21 / Главный переговорщик ЕС по брекситу предупреждает – другие члены Евросоюза способны последовать примеру Британии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика