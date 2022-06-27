В СК опровергли информацию о возбуждении дела против врачей скорой после смерти Шатунова

Информация о возбуждении уголовного дела в связи со смертью певца Юрия Шатунова не соответствует действительности, сообщили в СК по Московской области.

«Информация о возбуждении уголовного дела в связи со смертью певца Юрия Шатунова не соответствует действительности», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

Ранее директор певца Аркадий Кудряшов заявил, что против врачей скорой помощи, которые не спасли Юрия Шатунова, возбуждено уголовное дело, они прибыли на вызов на «древней «газели» без аппаратуры».

Напомним, Шатунов умер 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

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