 

Польша решила увеличить численность армии в 2,5 раза из-за «российской угрозы»

27.06.2022, 10:35, Новости дня
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Польша намерена расширить армию страны с 150 до 400 тыс. военных для противостояния «российской угрозе», сообщил глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Также планируется докупить реактивные системы залпового огня HIMARS в размере 500 штук, 32 истребителя F-35, 250 танков Abrams последней версии M1A2 SEPv3, 8 ЗКР Patriot, информирует Visegrád 24, передает «Газета.Ru».

По словам Качиньского, такие меры нужны, чтобы суметь противостоять «российской угрозе» в случае необходимости.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о желании страны разместить на своей территории боевую группу НАТО. Также сообщалось, что армия Польши получит дополнительную партию ПЗРК Piorun.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, насколько сильна польская армия и что стоит знать для того, чтобы ее победить.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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