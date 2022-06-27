 

“Написал”: пожелтевший Данилко объявился после роковой смерти Шатунова

27.06.2022, 10:32, Разное
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Юрия Шатунова не стало 23 июня. Артист умер на 49-м году жизни. Внезапная смерть певца повергла в шок всех – как его близких и друзей, так и многомиллионную армию поклонников. Причина смерти экс-солиста группы “Ласковый май” – обширный инфаркт.

Скорбит по Шатунову и 48-летний Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка. Приехать на похороны украинский певец не смог, очевидно, из-за того, что ему запрещен въезд в Россию на 50 лет после его подлых заявлений в адрес страны, в которой прославился и зарабатывал.

Несмотря на обстоятельства, Данилко объявился, чтобы почтить память человека, которым восхищался. Он связался с музыкальным критиком Алексеем Остудиным. “Сегодня мне написал Андрей Данилко: “Леш, если ты будешь на похоронах, положи от меня две розы”, – рассказал журналист

Кстати, ранее сообщалось о проблемах со здоровьем у Андрея Данилко. Врач-психиатр Дмитрий Клевцов обратил внимание на желтоватый вид и одутловатость кожи певца. По мнению эксперта, артист может злоупотреблять алкоголем или принимать запрещенные вещества. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.



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