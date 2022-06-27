Сотрудники российских компаний считают неудачным название «Вкусно — и точка»
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Большей части сотрудников российских компаний не понравилось новое название ресторанов сети McDonald’s «Вкусно – и точка».
Об этом они заявили в опросе «Мегаплана», разработчика систем управления взаимоотношениями с клиентами для малого и среднего бизнеса.
Большинство (почти 80%) сотрудников и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса считают новое название неудачным. Одобрили идею лишь 13% опрошенных, затруднились с ответом 9%.
Также опрос показал, что при необходимости переименования своей компании с иностранного языка на русский эту идею поддержат 36%, а 46% отнеслись бы к этому отрицательно.
Запрет иностранных вывесок поддерживают только 30%, 55% считают, что вывески могут быть и на других языках. Затруднились с ответом 15%.
McDonald’s приостановил работу своих ресторанов в России в марте 2022 года, после начала так называемой специальной военной операции России в Украине. В мае сеть объявила об уходе с российского рынка после 32 лет работы и продаже бизнеса.
Первые пятнадцать ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка» открылись в Москве и Подмосковье 12 июня, в День России.
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