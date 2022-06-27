Сотрудники российских компаний считают неудачным название «Вкусно — и точка»

Большей части сотрудников российских компаний не понравилось новое название ресторанов сети McDonald’s «Вкусно – и точка».

Об этом они заявили в опросе «Мегаплана», разработчика систем управления взаимоотношениями с клиентами для малого и среднего бизнеса.

Большинство (почти 80%) сотрудников и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса считают новое название неудачным. Одобрили идею лишь 13% опрошенных, затруднились с ответом 9%.

Также опрос показал, что при необходимости переименования своей компании с иностранного языка на русский эту идею поддержат 36%, а 46% отнеслись бы к этому отрицательно.

Запрет иностранных вывесок поддерживают только 30%, 55% считают, что вывески могут быть и на других языках. Затруднились с ответом 15%.

McDonald’s приостановил работу своих ресторанов в России в марте 2022 года, после начала так называемой специальной военной операции России в Украине . В мае сеть объявила об уходе с российского рынка после 32 лет работы и продаже бизнеса.

Первые пятнадцать ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка» открылись в Москве и Подмосковье 12 июня, в День России.