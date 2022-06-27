 

В Европе усомнились в возможности введения ценовых лимитов на российскую нефть

27.06.2022, 9:08, Новости дня
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Желание Запада ввести предельные цены на закупки российской нефти будет сложно реализовать без Китая, Индии и других крупных покупателей, отсутствие единой позиции в мире станет препятствием для воплощения данной идеи, заявили опрошенные немецким телеканалом Das Este эксперты.

Как сообщил Das Erste Александр Сандкамп из Кильского института мировой экономики, такой механизм может заработать только в том случае, если его поддержат все важные страны-покупатели российской нефти, включая Китай, Индию или Индонезию. Он усомнился, что в настоящее время будет достигнуто такое единство, передает РИА «Новости».

По его словам, отсутствие единой позиции может помочь РФ направить больше своего экспорта нефти в страны за пределами Европы и Северной Америки.

«Крупные покупатели российской нефти, такие как Китай и Индия, вряд ли будут выполнять такие требования. Возникает вопрос, как США и страны «большой семерки» намерены склонить эти страны присоединиться», – подчеркнул эксперт по сырьевым товарам швейцарского банка UBS Джованни Стауново.

Ранее стало известно, что страны G7 обсуждают возможное установление предельных цен на российскую нефть. Власти США также заявляли, что работают с союзниками над введением ценовых лимитов на закупки российской нефти.

Напомним, саммит G7 проходит в Германии 26–28 июня. В рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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