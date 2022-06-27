 

Осужденная в Белоруссии россиянка Сапега попросила Лукашенко о помиловании

27.06.2022, 9:08, Новости дня
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Россиянка Софья Сапега, осужденная в Белоруссии на шесть лет колонии, написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании, сообщил адвокат семьи Антон Гашинский.

«На прошлой неделе адвокат завез подготовленное прошение для Софьи, чтобы она подала его через администрацию колонии в комиссию по помилованию (при президенте Лукашенко – прим.ВЗГЛЯД). Его подали в администрацию колонии, она будет рассматривать, и решать вопрос о дальнейшей передаче в комиссию», – цитирует РИА «Новости» Гашинского.

По его словам, конкретных сроков рассмотрения подготовленных документов и передачи администрацией колонии в комиссию о помиловании законодательством не определено.

Отчим Сапеги Сергей Дудич подтвердил, что Сапега и ее адвокат занимались подготовкой документов для прошения у Лукашенко о помиловании.

Ранее в российском МИДе допустили перевод Сапеги в Россию для отбывания наказания.

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал возможной передачу осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги в Россию.

В конце мая вступил в силу приговор Гродненского областного суда Белоруссии в отношении Сапеги, осужденной на шесть лет колонии, он не обжалован.

Сапега была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Ей будет зачтен срок содержания под стражей и срок домашнего ареста в период досудебного расследования. Также Сапега должна выплатить в пользу потерпевших около 65,76 тыс. долларов, пошлину в доход государства в размере около 2,9 тыс. долларов.

Напомним, в мае 2021 года борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании.

Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, гражданка России Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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