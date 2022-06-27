Плюнувшую на покойника Шатунова Бородину публично распяли: Прям бесите

Накануне в Москве проходило прощание с легендарным солистом “Ласкового мая” – Юрием Шатуновым. Проводить исполнителя в последний путь приехали люди из разных уголков России и даже из других стран мира – все хотели попрощаться со своим кумиром. Ксения Бородина на прощание не пошла, из-за чего некоторые пользователи решили, что она просто плюнула.

Телеведущая в этот день записывала веселые сторис из машины, как вдруг ей прилетела негативная реакция со стороны фолловеров – довольную Бородину упрекнули в отсутствии скорби по всенародно любимому исполнителю.

“Больше всех орала, что ты из 90-х. Мало верится, что ты не знала Шатунова. Прям бесите,” – накинулась на плюнувшую на покойника брюнетку одна из подписчиц.

Ксения Бородина не постеснялась выставить это сообщение в сторис своего микроблога. После этого число недовольных равнодушным поведением звезды увеличилось и телеведущую публично распяли, образно выражаясь. Люди отметили, что как публичный человек она не может просто плюнуть на смерть такого значимого артиста, она просто обязана реагировать на подобные вещи, так как это настоящее горе для жителей всего бывшего СССР.

В свое оправдание ведущая “Дома-2” заявила, что реагировала на трагедию в день смерти Юрия Шатунова. На прощание же Ксения Бородина не пошла потому, что не была знакома с артистом лично.