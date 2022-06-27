 

А как же Ариша? Променявшая дочь на мужиков Волочкова явила миру нового ребенка

27.06.2022, 9:05, Разное
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У балерины всея Руси единственная родная дочь Ариадна, которую она родила в отношениях с бизнесменом Игорем Вдовкиным. Правда, общение у артистки с наследницей не складывается: девочка растет отдельно от Анастасии Волочковой и воспитывается отцом, а также его нынешней женой.

Как рассказывала сама балерина, всему виной бывший возлюбленный и ее мать, которые настроили дочку против нее: мол, девочке внушили то, что мама променяла ее на бесконечных мужиков. Как бы там ни было, иногда действительно создается такое впечатление, ведь в микроблоге артистки то и дело мелькают новые снимки с очередными “любимыми”.

Иногда ленту разбавляют фотографии с концертов Анастасии Волочковой, в которых принимают участие дети – собственно с ними она и снимается. А вот кадры с дочерью мелькают очень редко. Накануне балерина показала поклонникам фотографию с новым ребенком, ранее не мелькавшем в ее микроблоге. “На качелях с крестницей Евой-Марией”, – подписала публикацию артистка.

Правда, фотография у многих не вызвала умиления. Поклонники тут же напомнили балерине, что у нее, к слову, есть Ариша… Почему же тогда она предпочитает проводить время с чужими детьми? “Крестницу любит это хорошо, а как же дочь родная”, – написал кто-то из пользователей в комментариях под снимком Анастасии Волочковой.



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