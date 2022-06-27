Бронепоезд “Сармат” прорвался через Литву и привёз в Калининград российские товары

Литовская погранслужба в промежутке с 5:00 до 6:00 по местному времени зафиксировала нарушение государственной границы, четвёртого санкционного пакета Евросоюза и постановления президента республики.

В пресс-релизе уточняется, что из Белоруссии по маршруту Ошмяны-Медининкай-Тракай-Пренай-Мариямполе-Кибартай-Чернышевское проследовал железнодорожный состав. По нему был открыт огонь, но поезд не прекратил движение и прибыл в Калининградскую область.

В столице региона подтвердили факт прибытия товарного состава, добавив, что перевозку грузов осуществлял бронепоезд “Сармат”, собранный народными умельцами из Нижнего Тагила. Он оснащен крупнокалиберными пулемётами, зенитными установками и гранатомётами. Это позволило доставить в Калининградскую область необходимые товары.

– Благодаря этому бронепоезду на территорию Калининградской области поступили органические удобрения, цемент, нефтепродукты, стеклотара, брёвна, сталь и многое другое. Мы держали этот вариант в секрете, но после удачной попытки можно говорить о в целом работающем способе, – рассказал замглавы региона.

По его словам, в настоящее время изучается возможность создания колонны бронированных грузовиков на базе КАМАЗ для восстановления автомобильного транзита грузов через территорию Литвы. Количество бронепоездов также планируют увеличить.

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